Stephen Curry riflette sul caso Naomi Osaka: “Grande rispetto per la tua decisione”

Il ritiro di Naomi Osaka dall’edizione 2021 del Roland Garros ha riportato sul tavolo di discussione un tema spesso trascurato come la salute mentale, non solo per quanto riguarda gli atleti professionisti. La NBA ha avuto anche in questo campo un ruolo di ‘apripista’, con le note testimonianze di Kevin Love e DeMar DeRozan tra gli altri. I giocatori NBA hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla tennista quattro volte vincitrice Slam.

Di seguito il messaggio postato da Stephen Curry, che in chiusura di tweet ha citato proprio il profilo ufficiale di Naomi Osaka:

You shouldnt ever have to make a decison like this-but so damn impressive taking the high road when the powers that be dont protect their own. major respect @naomiosaka https://t.co/OcRd95MqCn

— Stephen Curry (@StephenCurry30) May 31, 2021