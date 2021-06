NBA, Joel Embiid sulla vittoria di Gara 2 contro Atlanta e sull’MVP: “Lo meritavo io”

Bella vittoria dei Philadelphia 76ers che nella notte hanno ristabilito la parità nella serie contro gli Atlanta Hawks grazie ad un meraviglioso Joel Embiid. Il centro, accolto dai tifosi di casa con numerosi cori “MVP, MVP”, ha terminato Gara 2 con un bottino di 40 punti e 13 rimbalzi. A fine partita, il giocatore è stato interrogato prima sulla sconfitta nella corsa al titolo MVP assegnato a Nikola Jokic:

“È deludente perché come giocatore lavori duramente per momenti come questo. Ad aprile non c’erano grossi dubbi sul fatto che avrei dovuto vincere il premio. Però è un qualcosa fuori dal mio controllo. Non c’è niente che io possa fare al riguardo. Devo solo giocare come so, stagione dopo stagione.”

“Ora sono concentrato sui Playoff, sono concentrato sulla vittoria del titolo. Come ho detto per tutta la stagione, abbiamo buone possibilità. Quindi non sono troppo preoccupato nel tentare di avere qualche riconoscimento individuale. Se riuscirò ad ottenere il Larry O’Brien Trophy, qualsiasi altro premio non avrà importanza per me.”