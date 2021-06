Doveva essere la serata per chiudere il discorso qualificazione, invece per i Philadelphia 76ers si è trasformata in un incubo: sconfitta contro Washington in Gara 4 e, soprattutto, infortunio per Joel Embiid. Il centro camerunense si sottoporrà ad accertamenti più approfonditi per conoscere l’entità dell’infortunio.

Dura solo 11 minuti la partita del numero 21 dei 76ers, il tempo di segnare otto punti, sei rimbalzi e due assist prima di lasciare il campo: mentre tentava di penetrare la difesa degli Wizards, volando a canestro ha trovato la difesa di Robin Lopez: atterrato male con tutto il peso concentratosi sul ginocchio destro, il finalista per l’MVP ha lasciato il parquet dopo qualche istante di sofferenza.

Joel Embiid si sottoporrà oggi a risonanza magnetica per conoscere l’entità dell’infortunio e solo ad allora si inizierà a cercare una soluzione, come spiega nel post partita Doc Rivers:

“Non sappiamo quanto sia grave l’infortunio, oggi farà una risonanza e poi valuteremo. È rimasto fuori in via precauzionale, ma non sapevo se aveva problemi al ginocchio oppure alla schiena. Dopo gli accertamenti ne sapremo di più: speriamo che non sia nulla di grave perché, senza di lui, abbiamo faticato”

Una corsa contro il tempo visto che Philadelphia e Washington scenderanno in campo nella notte tra giovedì e venerdì, con Ben Simmons che – autore di 13 punti e 12 rimbalzi questa notte – spera di poter contare sul suo compagno di squadra:

“Abbiamo bisogno di Jo per vincere. È una colonna portante di questa squadra: sperò che tornerà ma, se così non fosse, dobbiamo fare di tutto per chiudere la prossima partita”

Trattengono il fiato sospeso i tifosi di Philly e sperano di riavere al più presto il loro beniamino.

