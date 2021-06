Donovan Mitchell si carica la squadra sulle spalle e trascina Utah alla vittoria: con 30 punti a referto, il numero 45 dei Jazz stende Memphis e porta la serie sul 3-1. Grande prova corale degli uomini di coach Conley, ma Donovan Mitchell invita alla calma in vista di Gara 5.

Una vittoria che avvicina molto gli Utah Jazz ma al passaggio del turno, ma Memphis rimane sempre una squadra ostica da battere. Per questo motivo Donovan Mitchell vuole mantenere la concentrazione, così da evitare brutte sorprese:

“Oggi è arrivata una bella vittoria, ma il lavoro non è finito. Questo è il messaggio che deve passare a tutti, il lavoro non è finito. I Grizzlies sono una squadra che non molla mai, indipendentemente dal divario e dal quarto: sopra o sotto di 30, in qualsiasi quarto loro stanno lì che lottano. Oggi andavamo sopra di nove e ci rilassavamo, ho fatto passaggi sbagliati: questi sono errori da non fare più. Dobbiamo chiudere i giochi a casa nostra, in Utah”

Donovan Mitchell, on the 3-1 lead and needing to finish off the series: "The job's not done. It's not finished. That's the message. We have to take care of business back in Utah."

— Eric Walden (@tribjazz) June 1, 2021