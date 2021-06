NBA, stagione conclusa per Davis Bertans

Gara-4 della serie tra Washington Wizards e Philadelphia 76ers va alla franchigia capitolina, che batte la squadra di coach Rivers per 122 a 114. A un passo dal baratro, Russell Westbrook e compagni riescono a tenere il naso fuori dall’acqua. Tuttavia c’è una cattiva notizia, ovvero il serio infortunio di Davis Bertans.

Il numero 42 degli Wizards, che ha contribuito alla vittoria con 15 punti e 4 rimbalzi, è uscito per infortunio e la risonanza magnetica a cui si è sottoposto non ha dato buon esito. Davis Bertans ha riportato uno strappo di secondo grado al polpaccio destro e i tempi di recupero oscillano tra le quattro e le sei settimane, come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN. Il classe ’92 non sarà certamente disponibile per gara-5 e, con ogni probabilità, la sua stagione si conclude qui.

An MRI reveals a grade 2 calf strain for Wizards F Davis Bertans, source tells ESPN. He will need 4-to-6 weeks for a recovery. Washington is down another key player as they face elimination vs. Sixers in Game 5.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 1, 2021