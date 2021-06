NBA, Frank Vogel sulle possibilità di rientro di Anthony Davis

Vittima di uno stiramento all’inguine durante gara 4, Anthony Davis è ufficialmente ‘questionable’ per la partita che andrà in scena nella notte contro i Phoenix Suns. Secondo quanto riportano ESPN e The Athletic, il giocatore non dovrebbe essere a disposizione per il quinto appuntamento della serie anche perché all’interno dell’ambente gialloviola filtra pessimismo.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match, Frank Vogel ha commentato con queste parole la voglia di rientro della stella californiana:

“Questi ragazzi sono grandi giocatori, hanno fame di vincere e voglia di giocare. Diranno sempre: ‘Voglio provare a giocare.’ Quindi vedremo. Questo è il suo stato d’animo, come qualsiasi competitore di livello, ma vedremo nelle prossime ore come risponderà il suo inguine e poi prenderemo una decisione intelligente. Posso dire che AD è di buon umore.”

Davis è volato insieme alla squadra in queste ore – destinazione Phoenix – e nel frattempo riceverà le cure necessarie per alleviare il dolore all’inguine. Nelle ore precedenti alla partita, l’ex NOLA proverà a testare le sue condizioni per capire se il recupero in extremis sarà da fare. Difficile, molto difficile.

Dovesse non essere a disposizione, i Lakers dovrebbero fare a meno di lui come è già successo in diverse occasioni durante la regular season: senza di lui in campo – ma con LeBron sul parquet – i gialloviola hanno registrato un record di 11-7. Queste le parole di Vogel:

“È certo che la nostra identità cambierà se Anthony non dovesse essere presente, ma non è qualcosa di nuovo per noi. Abbiamo giocato gran parte della nostra stagione senza di lui, e speriamo di poter sfruttare alcune di quelle esperienze per vedere come potremo adattarci alla partita.”

