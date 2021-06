NBA, Clint Capela ai Knicks: “Vi mandiamo in vacanza”

Quella che si prospettava come una delle sfide più equilibrate del primo turno Playoff, al momento, propende nettamente verso gli Atlanta Hawks. Dopo aver terminato in pareggio le prime due gare in casa dei New York Knicks, la compagine di coach Nate McMillan ha messo la freccia in Georgia. E adesso torna al Madison Square Garden per provare subito a completare e infiocchettare l’opera.

Clint Capela, che nelle quattro gare della serie ha una media di 9 punti, 13 rimbalzi e 2.2 blocchi, lancia un messaggio forte e chiaro a tutto il pianeta Knicks. Queste le parole rilasciate a Ian Begley di Sports New York:

“Stiamo arrivando a casa vostra per vincere anche questa partita e mandarvi in vacanza.”

Inoltre, il centro svizzero ha qualcosa da dire anche sull’atteggiamento molto fisico dimostrato dai newyorkesi nella serie:

“Stanno cercando di giocare fisicamente. Ho come la sensazione che se fossero stati davvero fisici, avremmo avuto molti più problemi di quelli che abbiamo incontrato. Ho come la sensazione che stiano cercando di giocare in modo fisico, ma non sta funzionando. Cercano di giocare duro, di spingerci via e di fare trash talking ma possiamo farlo anche noi. Cosa farete davanti a questo? E possiamo vincere in questo modo.”

Gli Atlanta Hawks hanno messo nel mirino le semifinali di Conference, traguardo che manca dai Playoff stagione 2015/2016. I New York Knicks, invece, non vincono una serie Playoff dal 2013. Sembra dura rompere il tabù adesso.

Leggi anche:

NBA, LaMarcus Aldridge parla di depressione, ritiro e rapporto con Lillard

NBA, Donovan Mitchell: Il lavoro non è finito: chiudiamo i giochi nello Utah

Tutte le notizie di mercato