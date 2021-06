NBA, Doc Rivers difende Simmons: “Le critiche su di lui? Folli”

Non è stata una nottata facile per i Philadelphia 76ers. Le possibilità di chiudere definitivamente la serie contro Washington si sono infrante contro la tripla-doppia di Russell Westbrook e i 27 punti di Bradley Beal. Alla sconfitta si aggiunge anche la preoccupazione per l’infortunio di Embiid, costretto a lasciare il campo dopo soli 11 minuti, e le difficoltà di Ben Simmons dalla lunetta.

Sfruttando una tattica vecchia quanto efficace, nel quarto periodo gli Wizards hanno deciso di commettere molto spesso fallo intenzionale su Simmons. Un “hack-a-Ben“, sulla scia dello storico “Hack-a-Shaq“, usata al tempo per sfruttare la più grande debolezza di Shaquille O’Neal.

La tattica, a ben vedere, ha dato i suoi risultati. Prima della partita, Simmons era a 0 tiri liberi su 9 segnati nella serie. Mandato in lunetta per quattro volte negli ultimi 3 minuti di gara, l’australiano ha segnato 4 tiri liberi su 8, chiudendo con un complessivo 6/11.

Sono piovute tante critiche su Simmons e sul suo difetto. Coach Doc Rivers è prontamente intervenuto per difenderlo:

“Considerando singolarmente i tiri liberi, valgono un punto per possesso. Mi va benissimo” “Voi giornalisti continuare ad alimentare questa narrativa su Ben Simmons che è folle. Ben crea occasioni. Se fossi lui, mi sarei già stancato di questa storia. Perché è semplicemente troppo forte, fa tantissime cose per questa squadra”

L’ex coach dei Clippers ha poi rincarato la dose:

“Continuerò a dirlo, lodatelo. Lodate tutto quello che fa. Non viene ripetuto abbastanza” “Continueremo a tenere Ben in campo. Se qualcuno pensa che debba stare in panchina tutta la partita ditemelo, così saprò che non capite di basket“

