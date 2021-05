NBA, Vernon Maxwell netto: “Agire se si percepisce mancanza di rispetto dai tifosi”

La concitazione di questi giorni legata ai numerosi episodi controversi che hanno contrapposto tifosi e giocatori nelle arene NBA. suscita reazioni dai toni più o meno accesi. Se da un lato la lega è pronta a mettere a punto un codice di condotta più stringente per il pubblico al palazzo, c’è anche chi come Vernon Maxwell sollecita i colleghi affinché intraprendano azioni significative in grado di porre fine al trend quanto prima. Ecco come l’ex Rockets, campione NBA, si è schierato su Twitter, sollecitando idealmente Kyrie Irving a una presa di posizione più netta.

It’s just a bottled water right? If you feel disrespected then do something about it or it will keep on happening. Guess how many times a fan made a comment about my stillborn daughter? It cost me some money & a suspension but I sleep fine every night knowing I stood up for her https://t.co/6b0fmBXVR7

