I Denver Nuggets pareggiano la serie contro Portland grazie all’immenso Nikola Jokic, autore di 38 punti, otto rimbalzi e cinque assist: una partita vinta sotto tutti i punti di vista, da quello tecnico a quello fisico.

Ed è proprio sul piano fisico che, secondo Nikola Jokic, Denver ha vinto la partita, come spiega nel post partita:

“Appena loro sono diventati aggressivi, noi abbiamo mostrato i muscoli e ci piaceva: penso che siamo stati molto più aggressivi di loro. Non abbiamo lasciato nulla al caso, sapevamo che per vincere dovevamo essere più aggressivi di loro e così è stato”

Nikola, on the physicality: “It seems like we like it.”

