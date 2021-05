Playoff NBA, i Bucks dilagano contro Miami! Bene Denver su Portland

(#6) Miami Heat 98-132 Milwaukee Bucks (#3) [Serie sullo 0-2]

I Milwaukee Bucks dominano Gara 2 della serie contro Miami, portandosi sul 2-0 dopo la vittoria allo scadere firmata da Middleton in Gara 1. I Bucks partono subito forte, con un parziale a favore di 19-4 dopo pochi minuti. Da quel momento Milwaukee dilaga: a fine primo quarto arrivano sul +26. Il resto della partita è in totale controllo per Giannis e compagni, che arrivano a un vantaggio massimo di 36 lunghezze prima di finire sul +34.

I Bucks tirano bene dall’arco, 15/29 nel primo tempo e 22/53 a fine serata. Nel tabellino, guida Milwaukee il due volte MVP Giannis Antetokounmpo, che in 31 minuti sul parquet mette a referto 31 punti, 13 rimbalzi, sei assist e tre palle rubate. Molto bene anche Bryn Forbes, che in uscita dalla panchina segna 22 punti tirando 6/9 dall’arco dei tre punti. Buone anche le prestazioni di Middleton (17 punti e tre assist) e Jrue Holiday (in doppia doppia con 11 punti, 15 assist e sette rimbalzi).

Poco da dire invece sui Miami Heat, che adesso dovranno vincere entrambe le prossime partite in casa per mantenere vivo il sogno di replicare la vittoria dello scorso anno nel primo turno di Playoff. Dedmon è il leading scorer, sfiorando la doppia doppia con 19 punti e nove rimbalzi, mentre Dragic segna 18 punti tirando 5/11 dal campo.

(#6) Portland Trail Blazers 109-128 Denver Nuggets (#3) [Serie sull’1-1]

I Nuggets vogliono rifarsi dopo aver perso Gara 1 in casa e partono subito forte con un parziale a favore di 19-7. A inizio secondo quarto Denver prova ad allungare, ma uno spettacolare Damian Lillard, che con otto triple nel primo tempo raggiunge Vince Carter nel primato per triple messe a segno in un tempo di una sfida Playoff, riporta in partita i suoi. Ma al rientro degli spogliatoi i Blazers non riescono nel recupero, e la partita finisce con il successo di Denver.

Protagonista della partita per i Nuggets è Nikola Jokic. Il favorito per il premio di MVP mette a referto 38 punti, otto rimbalzi e cinque assist tirando 15/20 dal campo. Buone prestazioni anche per Michael Porter Jr. (18 punti, quattro rimbalzi e due rubate) e Paul Millsap (15 punti, sette rimbalzi e 5/8 dal campo). Da segnalare invece per Portland la partita di Damian Lillard. Dame conclude la serata con una doppia doppia da 42 punti, 10 assist e quattro rimbalzi, tirando 11/24 dal campo e 9/16 da tre. Oltre all’ottimo Dame, non bastano un CJ McCollum da 21 punti e sei rimbalzi e un Norman Powell a 15 punti.