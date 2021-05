NBA, Kentavious Caldwell-Pope: “I Lakers hanno bisogno di me”

Un primo turno che si annuncia davvero ostico per i Los Angeles Lakers, impegnati contro Phoenix. Dopo la sconfitta in Gara 1, i gialloviola hanno assolutamente bisogno di una vittoria per recuperare lo svantaggio di 0-1 nella serie. L’anno scorso, all’interno della bolla di Orlando, Kentavious Caldwell-Pope ha giocato un ruolo molto importante nella conquista del titolo NBA, proprio come Rajon Rondo o Alex Caruso. Non a caso, i Lakers lo hanno riportato alla base durante la scorsa offseason con l’intento di utilizzarlo ancora una volta in questo nuovo viaggio Playoff.

KCP, però, ha steccato il primo appuntamento della serie, terminando con soli 7 punti a referto ed un pessimo 2/9 dal campo:

“Abbiamo davvero bisogno dei miei punti. Devo iniziare con la giusta energia in difesa… è da lì che devo far vedere di essere in palla, anche perché si tratta di una serie difficile contro Devin Booker. Può segnare e lo fa in ogni modo possibile. Quindi cerco di concentrarmi di più sulla difesa e, quando sono aperto, tirare: devo mettere i miei tiri, cosa che ho fatto per tutta la mia carriera. Faccio parte dei Lakers da ormai 4 anni e il mio lavoro è chiaro: 3 & D. E lo prendo molto sul serio. Se difendo bene, allora so che sarà una partita diversa.”

Booker, domenica sera, ha invece chiuso con 34 punti e 13/26 dal parquet, qualcosa che KCP vuole assolutamente evitare:

“In realtà ho avuto la sensazione di aver fatto un buon lavoro in marcatura su Booker. Lui ha semplicemente messo diversi tiri difficili e contestati. Non credo che abbia avuto un tiro facile. Gli abbiamo reso le cose difficili. Ha realizzato alcuni tiri da 2 punti complicati, ma sappiamo che è un grande giocatore, un All-Star. Segnerà sempre. In ogni caso, penso che dobbiamo essere più fisici con lui. Domenica non lo siamo stati abbastanza. Cercheremo di portarlo fuori dalla sua comfort-zone il più possibile.”

I campioni in carica sono attesi al pronto riscatto. L’appuntamento è per questa notte, ore 4.00 italiane.

