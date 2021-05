NBA, Donovan Mitchell a disposizione e commenta l’esclusione in Gara 1

Donovan Mitchell torna finalmente a disposizione per gli Utah Jazz e sarà della partita per Gara 2 nella serie contro i Memphis Grizzlies. Qualcosa di atteso, in realtà, dopo la clamorosa assenza in Gara 1 nonostante le dichiarazioni favorevoli dello stesso giocatore. Durante l’ultima conferenza stampa, la stella di Utah è tornata sull’incomprensione con la franchigia, la quale aveva deciso di lasciar fuori lo stesso Mitchell nel match perso contro i Grizzlies per un pieno recupero della caviglia.

Ieri dopo l’allenamento, il nativo dello stato di New York ha confermato di essersi arrabbiato:

“Ero davvero frustrato e arrabbiato per non aver potuto giocare. Mi sentivo pronto, volevo esserci. Mi sentivo pronto per tornare a giocare dopo 5 settimane di stop e purtroppo non mi è stato concesso. Quando ho parlato con i media ero davvero convito di esserci, poi hanno deciso altri per me. La cosa più importante, ora, è andare avanti. Abbiamo perso Gara 1 e dobbiamo sistemare questa merda. Scusate il mio linguaggio, ma abbiamo del lavoro da fare.”

La cosa strana è che anche i Jazz lo avevano tolto dalla lista infortunati, prima di escluderlo:

“Il fatto è che mi sentivo come se dovessi essere della partita. Non è un segreto, lo sappiamo tutti: alla fine, lo staff medico mi ha detto di no. Possiamo non essere d’accordo su queste cose, ma è stato frustrante per me. Ed è stato ingiusto nei confronti della mia squadra. Mi sento come se avessi deluso i miei compagni, nel senso che non ero lì per loro in una partita di Playoff. Probabilmente mi fa male più di ogni altra cosa. Mi divora. Ho dormito a malapena perché ho pensato a tutto quello che è successo.”

Nella notte tra mercoledì e giovedì sarà quindi presente per Gara 2 e ha confidato di aver avuto una breve discussione con i compagni per chiarire la situazione:

“Ho parlato con i miei compagni di squadra e ho detto, ‘Guardate, non so cosa sia successo, siamo sulla stessa barca.’ Non so se avrei dovuto dirlo, ma è così. Volevo parlarne con loro. Siamo uniti fino a questo punto.”

