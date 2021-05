Nella travolgente vittoria dei Milwaukee Bucks su Miami c’è la firma di Giannis Antetokounmpo, autore di 31 punti conditi da 13 rimbalzi e sei assist: un successo che porta i Bucks sul 2-0 nella serie del primo turno dei Playoff.

Sin dal primo quarto, dove i Bucks hanno dilagato, Giannis Antetokounmpo & Co. non hanno sbagliato un colpo, giocando anche un’ottima partita in difesa come spiega lo stesso The Greek Freak:

“Rispetto a Gara 1 siamo migliorati in tanti aspetti, in difesa per esempio abbiamo fatto una grandissima partita. Abbiamo fatto un ottimo lavoro oggi, sia nel far girare la palla, nella gestione della partita che al tiro. È una vittoria importante contro un squadra molto forte, perché Miami è molto fisica: quando entri in area, ti colpiscono. Alla fine abbiamo mantenuto la calma e abbiamo giocato la nostra partita, senza mai togliere il piede dall’acceleratore”

Giannis Antetokounmpo a parte, tutti gli uomini di coach Mike Budenholzer hanno dato un grande contributo per la vittoria in particolare Bryn Forbes che, subentrato dalla panchina, ha registrato 22 punti. Tanta la soddisfazione di Forbes al termine della partita:

“Essere qui a Milwaukee è davvero importante per me perché ho la possibilità di giocare i Playoff ed è una grande opportunità per noi. Oggi abbiamo fatto una grande partita, al tiro siamo stati davvero precisi e ne abbiamo segnati molti: quando trovi il ritmo e hai il giusto mood tutto è più semplice. Se continuiamo a giocare così, siamo una delle squadre più forti”

“We’re one of the best teams out there if that’s how we’re playing." 🎙 @MotorolaUS | #FearTheDeer pic.twitter.com/oa9CNsHZoE — Milwaukee Bucks (@Bucks) May 25, 2021

I Milwaukee Bucks di Antetokounmpo giocheranno Gara 3 nella notte tra giovedì e venerdì, pronti a sfornare un’altra prestazione superlativa per passare il prima possibile il turno.

