NBA, Andre Drummond ‘giustifica’ la sconfitta dei Lakers in Gara 1

I Los Angeles Lakers visti in Gara 1 contro i Phoenix Suns non possono ritenersi una squadra certamente pronta per lottare fino in fondo ai Playoff NBA 2021. La verità, però, sta nel mezzo, con i californiani che in questo finale di stagione non hanno praticamente avuto il tempo di scendere in campo a ranghi completi. Ecco perché Andre Drummond, alla vigilia del secondo appuntamento contro Phoenix, ha chiarito come la squadra stia ancora cercando di migliorare l’intesa. Queste le sue parole ai microfoni dei giornalisti:

“Non abbiamo avuto abbastanza tempo per lavorare con l’attuale lineup al completo. Quindi stiamo cercando l’intesa partita dopo partita. Penso che stiamo facendo un buon lavoro nel capire come possiamo integrarci l’uno con l’altro, facendolo il più presto possibile. Essendo ai Playoff in questo momento, ovviamente, ci saranno dei cambiamenti di formazione, ma faremo tutto il necessario per vincere. Dobbiamo cercare di fare gli aggiustamenti corretti e provare a vincere.”

I problemi dei gialloviola, tra le altre cose, iniziano e finiscono con Anthony Davis. Il lungo ha faticato particolarmente in Gara 1, affossando le speranze dei Lakers nel rimontare una partita recuperabile. Diverso invece l’approccio di Drummond, il quale ha mostrato buone cose durante il terzo periodo. È chiaro, però, che con un LeBron James acciaccato e un AD da ritrovare, i gialloviola hanno necessità di trovare soluzioni offensive dai comprimari. E dovranno farlo prima che sia troppo tardi.

