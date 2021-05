NBA, Frank Vogel: “Il tagliafuori di Chris Paul su LeBron è stato pericoloso”

Frank Vogel – al termine del match perso dai suoi Lakers contro Phoenix – non è rimasto felice di quanto successo tra Chris Paul e LeBron James. Nell’ultimo quarto della sconfitta per 99-90 in gara 1 contro Suns, James ha dovuto fermare il gioco – accosciandosi sul parquet – per un apparente infortunio alla spalla sinistra, dopo un tagliafuori effettuato dalla stella avversaria e definito ‘pericoloso’.

Gli arbitri hanno effettivamente rilevato un fallo, senza giudicare il contatto come possibile Flagrant. Dopo la partita, Vogel ha detto che le azioni di Paul sono state “eccessivamente aggressive” e “pericolose”.

Players had to be separated after a CP3 loose ball foul on LeBron. pic.twitter.com/KpFxOPco6r — SportsCenter (@SportsCenter) May 23, 2021

Paul, dal canto suo, ha negato qualsiasi cattiva intenzione verso il suo amico:

“Non ho fatto nulla. Non ho assolutamente nulla da dire al riguardo. Stiamo solo giocando a basket e combattendo l’uno contro l’altro.”

Successivamente, gli animi si sono scaldati con Cameron Payne che ha scagliato un pallone in direzione di Alex Caruso, facendo intervenire in sua difesa Montrezl Harrell: doppio tecnico (ed espulsione) al primo e tecnico per i due gialloviola. Anche Anthony Davis ha commentato quanto accaduto in questa maniera:

“Ogni volta che succedono queste cose, è sempre un’azione pericolosa. Questo è quello che non vorresti vedere in campo. Non vuoi che qualcuno si faccia male in questo tipo di azione. Ma l’intensità era quella che doveva essere. Ecco perché gli spiriti si scaldano così facilmente, succede così nei Playoff “

Gara 2 è stata fissata tra la notte di martedì e mercoledì, ore 4.00 italiane.

