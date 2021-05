NBA, Julius Randle: “Non vedo l’ora di scendere in campo”

Stanotte, al Madison Square Garden, inizierà la serie fra i New York Knicks e gli Atlanta Hawks – ossia fra la quarta e la quinta della Eastern Conference. Il leggendario palazzetto dei Knicks è tornato a ospitare i Playoff dopo quasi dieci anni. La franchigia ha aperto le porte a 15.000 tifosi, il massimo possibile rispetto alle normative dello Stato. Julius Randle, stella di questa stagione e vero trascinatore dei Knicks, è entusiasta di poter partecipare alla postseason con la maglia blu-arancione. Il lungo non ha nascosto la gioia di poter tornare a giocare con parecchi tifosi sugli spalti.

Queste le sue parole rilasciate a New York Post:

“Non vedo l’ora. Uno dei motivi per cui ho scelto di giocare con questa squadra e quello di poter essere sul parquet del Madison Square Garden. Sono venuto qui per New York. Voglio godermi questa esperienza. Non vedo l’ora di scendere in campo.”