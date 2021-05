NBA, Jones: “LeBron James è il migliore della lega”

LeBron James, che lo si voglia o meno, rimane e rimarrà ancora in cima alla lista dei migliori giocatori della lega. A offrire ulteriori prove alla causa questa volta è James Jones.

L’ex giocatore dei Miami Heat e attuale Gm dei Phoenix Suns ha da poco rilasciato una lunga intervista. Molteplici gli argomenti trattati, primo fra tutti la fine dell’assenza ai Playoff della franchigia dell’Arizona, festeggiata in grande stile assieme a tutti i dipendenti.

Si è trattata più di una festa per tutta l’organizzazione. Molti di loro sono qui da molto tempo, e l’ultimo anno e mezzo non è stato facile. Abbiamo chiesto a loro molto. Quindi questo è il nostro modo per mostrare anche a loro il nostro affetto. Significano davvero tanto per noi.