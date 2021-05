Doc Rivers suona la carica per i Philadelphia 76ers. Alla vigilia della sfida Playoff contro gli Washington Wizards, l’allenatore non vuole lasciare nulla al caso.

In una sfida tra la prima classificata della Eastern Conference e la franchigia capitolina infatti, Rivers teme soprattutto le incursioni offensive degli avversari, vedasi Bradley Beal o Russell Westbrook.

Pericoli che, tuttavia, i Sixers hanno avuto modo di studiare. La settimana di riposo in attesa degli esiti dei Play-in ha permesso alla squadra, secondo Doc Rivers, di migliorare la propria difesa.

Non so dirvi di quanto sia cresciuta, ma ci sono stati dei miglioramenti. Penso che gli avversari siano molto capaci nelle transizioni offensive, quindi potremo misurarci al meglio in questa serie Playoff. La difesa è stato uno dei nostri punti deboli, quindi dovremo essere molto bravi a rubare la palla agli avversari. Questo genere di miglioramenti li puoi fare solo lavorando sulla comunicazione di squadra. Penso che nelle ultime quindici partite, abbiamo dimostrato di esserci impegnati molto su questa fase. I ragazzi si sono impegnati a intercettare la palla per poi aprirsi a ventaglio, puntando al lato debole degli avversari. Ovviamente per queste manovre serve velocità, forza e passione, ma soprattutto comunicazione.