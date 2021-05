NBA, Devin Booker finalmente ai Playoff: “È stato un lungo viaggio”

La stagione 2009/2010 è stata l’ultima che ha avuto i Phoenix Suns ai Playoff NBA. All’epoca, la squadra era guidata in cabina di regia da Steve Nash il quale portò i Suns a pochissimo dalla finale. Difatti la franchigia dell’Arizona si spense in sei gare contro i Los Angeles Lakers durante le Western Conference Finals. Ironia della sorte, dopo un lunghissimo periodo di assenza, i Suns sono tornati ai Playoff proprio contro i californiani. Uno dei protagonisti di questa cavalcata da 51 vittorie è stato Devin Booker.

La guardia ha parlato ai microfoni di USA Sports, felice di poter accedere alla postseason con la squadra che lo ha scelto al Draft:

“È stato un lungo viaggio. Ci sono voluti 6 anni per poter portare la franchigia ai Playoff. Per i nostri tifosi questo periodo è stato lunghissimo. Queste possibilità non sono sempre garantite. Abbiamo dato ai nostro tifosi ciò che volevano. Noi però vogliamo dargli di più.”

Jae Crowder è consapevole che questi Playoff significano tantissimo per Booker e per la piazza:

“Per la prima volta nella sua carriera giocherà per qualcosa che conta veramente. Avrà la possibilità di vincere il Larry O’Brien Trophy. Questa è l’unica cosa che conta. Ha sempre svolto un grandissimo lavoro e alla fine ha giovato, sia per lui che per la franchigia. Un talento straordinario come lui giocherà nel torneo più importante di basket. Sono veramente contento. Sarò con lui e lotteremo insieme.”