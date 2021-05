NBA, Derrick Rose: “Sesto uomo dell’anno? Molto meglio i Playoff”

Dopo la pubblicazioni dei candidati per i maggior NBA Awards, molti addetti ai lavori hanno ora un quadro più chiaro di quelli che saranno i possibili vincitori dei premi per la stagione 2020/21.

Tra sorprese e conferme, il nome di Derrick Rose tra i finalisti per il premio di Sesto Uomo dell’Anno non può che far piacere: dopo un inizio carriera straordinario (il più giovane MVP della storia a soli 22 anni), il suo precorso NBA è stato flagellato da infortuni e stop importanti, che ne hanno mortificato la crescita. Ora, a 31 anni, Derrick Rose è uno dei tre migliori giocatori NBA partenti dalla panchina. Se dovesse vincere il riconoscimento, sarebbe il primo giocatore della storia del gioco con in bacheca sia il trofeo di MVP che quello di Sesto Uomo.

“È figo, ma è molto più figo essere ai Playoff. Li ho mancati per un paio di anni, ed ora essere di nuovo qui, in questa atmosfera, significa molto”

Rose, finalista insieme alla coppia degli Utah Jazz Joe Ingles e Jordan Clarkson, si dimostrato onorato della candidatura, ma col pensiero fisso alla prima gara casalinga contro agli Atlanta Hawks di domenica sera. Una dedizione al lavoro che ha sempre contraddistinto la carriera di Rose, lui che è stato capace di rialzarsi dalle cadute più fragorose.

14.7 punti, 2.6 rimbalzi e 4.2 assist a partita in questa stagione per lui, in un’annata in cui i suoi New York Knicks hanno superato ogni aspettativa.

