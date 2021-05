NBA, Minnesota Timberwolves: accordo raggiunto per passaggio di proprietà

Un breve comunicato apparso sul sito internet dei Minnesota Timberwolves mette la parola fine ai rumors circa il passaggio di proprietà. Glen Taylor, proprietario della squadra NBA dal 1994, e delle Minnesota Linx (WNBA) dal 1999, è pronto a farsi da parte per lasciare spazio a Marc Lore – già capo e- commerce del colosso Walmart – e all’ex star del baseball Alex Rodriguez.

