I Denver Nuggets escono vincitori dalla partita contro i Charlotte Hornets: mattatori della serata Nikola Jokic e Michael Porter Jr., autori entrambi di 30 punti. Una vittoria che mantiene i Nuggets saldamente al quarto posto della Western Conference e già proiettati ai Playoff.

We begin tonight's game coverage with a special announcement: We're playoff bound.@WesternUnion x #MileHighBasketball pic.twitter.com/dvRLFbih1J — Denver Nuggets (@nuggets) May 4, 2021

Prima della post-season i Nuggets dovranno giocare prima contro Minnesota e, poi, contro i Pistons: con l’obiettivo Playoff acquisito, coach Malone pensava di far riposare i giocatori chiave. Un’idea che però non piace a Michael Porter Jr., come spiega lui stesso nel post-partita:

“Riposare da qui fino ai Playoff? Non è mia intenzione: voglio continuare a trovare il ritmo per arrivare al meglio alla post-season. Prima dei Playoff abbiamo una settimana di riposo, quindi non vedo il motivo di non giocare queste ultime partite. Potrei non giocare solo per evitare possibili infortuni, ma fisicamente sto bene: se Jokic non riposa, allora non lo farò neanche io”

MPJ: “If Jok’s not resting, I’m definitely not resting.” — Mike Singer (@msinger) May 12, 2021

Tutto verrà deciso a tempo debito, anche se coach Malone vorrebbe preservare i giocatori che più sono scesi in campo in questa regular season. Prima di allora, però, si gode il momento ed esprime le sue sensazioni positive su ciò che verrà:

“Parleremo con i giocatori e decideremo cosa fare. La prestazione di oggi dimostra che siamo davvero un’ottima squadra che può togliersi tante soddisfazioni: abbiamo molte giovani stelle e, per questo motivo, il nostro futuro è luminoso”

Coach Malone praises his team for clinching home court advantage during the first round of playoffs, despite all the challenges this season brought.#MileHighBasketball pic.twitter.com/YQ5ikcSZ88 — AltitudeTV (@AltitudeTV) May 12, 2021

Michael Porter Jr. vuole arrivare ai Playoff al meglio della condizione fisica e mentale, per cercare di stupire ancora il mondo come fatto lo scorso anno.

