NBA, i Miami Heat si qualificano per i prossimi Playoff

La vittoria della notte sui Boston Celtics permette ai Miami Heat di centrare il terzo successo consecutivo e l’accesso ai Playoff, dopo le Finals dello scorso anno. Era dalla stagione 2013-14 che Miami non centrava la postseason per due anni consecutivi, sintomo di un progetto che è ripartito sotto l’ala di Spoelstra e la consacrazione di Jimmy Butler e Bam Adebayo.

Durante la trasmissione NBA on TNT, è stato chiesto a Dwyane Wade quale fosse, secondo lui, una possibile mina vagante nei Playoff della Eastern Conference. Flash non ha esitato ad indicare come possibile outsider la franchigia che lo ha portato alla gloria:

"The Miami Heat would be the first one that comes to mind."@SHAQ & @DwyaneWade discuss which dark horse team in the East could make a playoff run. pic.twitter.com/k1lQODc9tZ

— NBA on TNT (@NBAonTNT) May 12, 2021