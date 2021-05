NBA, Jrue Holiday: “Mi sento sempre il Difensore dell’Anno”

Nelle conversazioni che riguardano il Defensive Player of the Year, nelle ultime stagioni è stato sempre presente Jrue Holiday. Nonostante il giocatore dei Milwaukee Bucks non sia tra i favoriti, rimane un difensore d’élite in NBA, come da lui stesso affermato:

“Ragazzi, mi sento come se fossi il Difensore dell’Anno tutti gli anni. Non sto scherzando. So che questa è solo la mia opinione, e che le altre persone hanno un’opinione differente dalla mia e che probabilmente penseranno che io sia pazzo. Ma io penso che quello che metto in campo difensivamente, molte altre persone non lo fanno davvero, per essere del tutto onesti.”

Le statistiche sembrano in questo caso dare ragione a Jrue Holiday. La guardia dei Bucks sta viaggiando con 1.7 palle rubate di media a partite, il dato più alto in carriera. Inoltre è il migliore in tutta la NBA per palle vaganti recuperate (1.3 a partita) e sesto per deviazioni (3.3 a partita). Holiday è già stato nominato due volte nei quintetti All-Defensive, ma evidentemente questa considerazione non è abbastanza per lui:

“Mi fa arrabbiare? No. Mi sta bene stare nascosto dai radar. Non sono una persona appariscente, quindi queste sono cose che non posso controllare. Conosco un sacco di ragazzi che giocano e che rispettano il mio gioco come io rispetto il loro. Sento che significa di più per me. Sfortunatamente i giocatori non possono votare.”

La polemica di Holiday potrebbe riguardare i vari Rudy Gobert e Ben Simmons, considerati dalla stampa come gli assoluti favoriti al titolo di miglior difensore. Il lavoro di Holiday è comunque apprezzato dai Milwaukee Bucks, visto l’estensione contrattuale firmata quest’anno e gli ottimi risultati ottenuti in stagione regolare.

Leggi anche:

NBA, Celtics senza Walker e Smart contro i Cavs

NBA, Fertitta parla del futuro degli Houston Rockets

LaMelo Ball: “Sapevo di essere pronto per la NBA da quando avevo 14 anni”