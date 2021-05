NBA, James Harden vicino al rientro con Brooklyn

Dopo le ultime voci che davano James Harden per rientrante nelle ultime partite di regular season, coach Steve Nash sembra confermare che il Barba stia effettivamente recuperando la condizione. Queste le parole del capo allenatore dei Brooklyn Nets:

“James ha fatto un paio di allenamenti ad alta intensità e ha risposto bene, quindi è qualcosa di molto positivo. Non possiamo impegnarci per definire una data di ritorno, perché non ne abbiamo una. Ma non c’è dubbio che giocherà uno o più partite delle ultime quattro in programma.”

I Nets hanno ancora 4 partite da giocare in questa regular season: secondo ESPN, il ritorno del giocatore non arriverà fino alla partita di domani sera contro gli Spurs. Sabato e domenica ci saranno poi le partite contro i Bulls e Cavaliers. Probabilmente sarà anche il momento in cui potremo rivedere in campo il Barba insieme a Kyrie Irving e Kevin Durant. Sarebbe l’ottava volta in questa stagione e la prima volta con Blake Griffin in roster.

As @wojespn reported on SportsCenter, the earliest date that James Harden may return for the Nets is Wednesday against the Spurs — that isn’t a certainty, but Harden is getting close to returning. — Malika Andrews (@malika_andrews) May 10, 2021

