Dopo una stagione di alti e bassi, Russell Westbrook è finalmente entrato nella leggenda del gioco, superando il record di Oscar Robertson per numero di triple doppie registrate in NBA. Il play di Washington nella notte ha raggiunto la 182a tripla doppia in carriera. Queste le sue parole in una conferenza stampa post-partita chiaramente segnata dall’emozione:

“È una benedizione. Passi così tanto tempo a giocare, sacrifichi così tanto per poter essere messo nella stessa conversazione con ragazzi come Oscar, Magic e Jason Kidd. È qualcosa che non avrei mai sognato da bambino che è cresciuto a Los Angeles. Sono davvero grato per questo tipo di traguardo. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia. Mia moglie, i miei figli, mia madre, mio ​​padre, mio ​​fratello… i sacrifici che hanno fatto non passano inosservati di fronte ai miei occhi.”

Ha ringraziato poi Robertson, il quale è sempre stato un tifoso di Russ, cercando di spingerlo all’abbattimento del suo stesso record:

“Sono super grato, soprattutto a Oscar. Ha aperto la strada a ragazzi come me, ha cambiato il basket ai suoi tempi, ha registrato numeri davvero spaziali…. Voglio solo ringraziarlo perché senza di lui – e per le cose che ha fatto per questo gioco – probabilmente non sarei in grado di fare alcune cose ora.”

“La pressione di battere questo record? Non ci ho mai pensato ad essere onesto. Io cerco sempre di andare in campo e di fare cose che la gente dice che sono impossibili. Il mio motto è “Perché no?” È così che vivo e penso. Ogni volta che sono sul parquet cerco di fare cose che le persone hanno detto che non potevo fare, e dimostro che si sbagliavano.”