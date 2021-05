Mercato NBA, novità contrattuale per Toscano-Anderson

Tra le rotazioni dei Golden State Warriors, il nome-novità di questo anno è Juan Toscano-Anderson. La guardia della franchigia californiana è stata pescata dalla G League e, in questa stagione, ha disputato attualmente 48 partite con una media di 5.4 punti, 4.2 rimbalzi e 2.6 assist. I gettoni da titolare nel quintetto sono solo quindici, ma non vi è alcun dubbio sul suo apporto volto a far rifiatare i compagni.

Il numero 95 del roster potrebbe esser presto premiato per il suo impegno, giudicato evidentemente come un tratto da preservare. Come riportato da Shams Charania di The Athletic, Toscano-Anderson dovrebbe apporre la sua firma, settimana prossima, su un contratto regolare NBA, firma che farebbe decadere il two-way contract in vigore attualmente.

The Golden State Warriors are planning next week to convert two-way forward Juan Toscano-Anderson into a standard NBA contract, and sign Jordan Bell into the vacant two-way deal, sources tell me and @anthonyVslater. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 7, 2021

Il vuoto lasciato da Juan Toscano-Anderson potrebbe essere colmato da Jordan Bell, centro classe ’95 e già familiare all’ambiente Warriors. Infatti Bell ha giocato con la squadra tra il 2017 e il 2019, ottenendo l’anello per la vittoria del campionato nel 2018.

Leggi anche:

NBA, Frank Vogel: “LeBron James non è vicino alla squadra? Non ci sono ordini medici”

NBA, i Lakers scivolano in classifica: Non pensiamo al Play-in

Tutte le notizie di mercato