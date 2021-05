NBA, Lauri Markkanen e la free agency: “Mi interessa solo il play-in”

Per Lauri Markkanen l’ultima stagione è stata a dir poco complicata da affrontare. Dopo il mancato rinnovo a dicembre il cestista finlandese, alla quarta stagione in NBA, ha dovuto saltare diverse partite tra COVID e problemi fisici, e il suo futuro è incerto. Nelle ultime ore ha rilasciato una lunga intervista al sito NBC Sports Chicago, della quale riportiamo i passaggi più importanti. Markkanen ha iniziato parlando della stagione in corso:

“Ho avuto alti e bassi. All’inizio della stagione ho contratto il Coronavirus e quindi non ho potuto giocare. Poi ho iniziato a sentirmi bene e sentivo di star giocando bene, per un mese e mezzo circa prima che mi infortunassi. Stavo trovando il mio ritmo, e proprio allora mi sono dovuto fermare… Ora dopo la trade deadline abbiamo una squadra parecchio diversa e ho iniziato a giocare da ala piccola, quindi ci sono state tante novità. Ma come ogni anno hai i tuoi buoni momenti e ti succedono anche brutte cose. Penso che ho provato a imparare il più possibile e al volo”

Nell’ultima stagione Markkanen ha viaggiato a una media di 14.1 punti e 5.4 rimbalzi a partita. A fine stagione gli scadrà il contratto da rookie, dalla durata di quattro anni, e sarà restricted free agent. Il finlandese non ha ancora trovato un accordo di rinnovo con i Bulls, che se vorranno però potranno pareggiare le offerte che arriveranno in offseason. Ma Markkanen ha detto di non star pensando al prossimo anno al momento:

“Non ci ho ancora mai pensato. Quello che deve succedere succederà a fine stagione. Non posso pensare a questo ora. Quante partite ci sono rimaste? Otto? Dobbiamo conquistare il posto ai play-in, ed è tutto quello che mi interessa ora. Come ho detto, darò tutto quello che ho, e non sto pensando al futuro ora. Non lo posso controllare, quindi non so cosa accadrà”

