Una sconfitta davvero pensate per gli Warriors quella di questa notte contro i Mavs: Steph Curry non è riuscito a evitare la disfatta in una partita dove niente è andato per il meglio, una sconfitta che preoccupa Golden State nella corsa al play-in.

Final 📊 Stephen – 27p/1r/2a/2s

Mychal – 26p/5r

Andrew – 15p/4r/5a/2b/2s

Jordan – 10p/5r/3a

Kelly – 10p/3r/1s

Nico – 5p/2r/5a

Gary – 4p/3r/1a/1s

Juan – 2p/4r/4a

Kevon – 2p/4r/1a

Alen – 2p/1r/1a/1b/1s

Draymond – 11r/3a/2b/3s — Golden State Warriors (@warriors) April 28, 2021

Con 27 punti a referto, Steph Curry è stato il miglior realizzatore della serata per gli uomini di Steve Kerr. Una statistica che, però, serve a poco visto il risultato finale, come dichiara il numero 30 di Golden State nel post-partita:

“Fisicamente sto bene, ho trovato il modo di gestire le energie e la mia corsa, ma stasera non è stata la serata giusta e ho sbagliato anche io: nel primo quarto non abbiamo dato segni di vita. Non abbiamo giocato bene”

Steph Curry on the 28-0 run from Dallas tonight that was the largest in the NBA since 2009: "I was trying to think if we'd done that to anyone before. Nah." pic.twitter.com/2g9GnlaoZF — Anthony Slater (@anthonyVslater) April 28, 2021

Una serata storta dove non ha funzionato niente, come ribadisce Curry:

“Stasera è andato tutto storto e la sconfitta è la tempesta perfetta in una brutta serata per noi. Noi non siamo mai andati 28-0 su qualcuno: oggi non era la nostra serata, ci fermavano ovunque. Ovviamente vogliamo giocare meglio e trovarci in una situazione in cui noi siamo la squadra da battere, ci proviamo sempre in ogni partita ma oggi non è andata così”

According to @EliasSports, the Mavericks 28-0 run is tied for the 2nd-longest scoring run by any team over the last 20 seasons and the longest since the Knicks went on a 28-0 run against the Raptors on Nov. 22, 2017. pic.twitter.com/NCWvDzFZuD — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 28, 2021

Steve Kerr ha dichiarato di non aver fatto allenare la squadra nel corso della scorsa settimana, un modo per far riposare i giocatori, vittime di una stagione davvero stancante. Un pensiero condiviso da Steph Curry:

“Ogni squadra si trova nelle nostre condizioni numero di partite e per gli stessi protocolli da seguire, noi non ci troviamo in una condizione diversa. Ogni squadra poi fa le scelte che ritiene giuste per bilanciare il tutto e devi farti trovare pronto per giocare”

Gli Warriors affronteranno, in trasferta, Minnesota, Houston e due volte i Pelicans: quattro partite decisive per qualificarsi al play-in.

Leggi anche:

NBA, Shaq costretto a ricredersi: “Steph Curry uno dei migliori”

La NBA tra le compagnie più influenti del 2021 secondo il Time

Mercato NBA, i Philadelphia 76ers hanno tentato l’assalto a Chris Paul