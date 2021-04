I Golden State Warriors escono con le ossa rotte dalla partita contro i Dallas Mavericks, una sconfitta che preoccupa Steve Kerr e che rende ancora più complicata la loro corsa ai Playoff. Nonostante i 27 punti di Steph Curry, Golden State si deve arrendere di fronte ai 39 punti di Luka Doncic, il man of the match.

Disastrosi nel primo e nel secondo quarto, dopo l’intervallo gli uomini di Kerr hanno cercato di rientrare, inutilmente, in partita. Una prestazione figlia dell’atteggiamento sbagliato, come dichiara Steve Kerr nell’intervista post-partita:

“La partita più importante dell’anno era finita ancor prima di giocarla: loro sono scesi in campo come se dovessero giocare una partita dei Playoff, noi come se fosse un’amichevole: è stata una partita molto deludente”

Steve Kerr postgame

-"They came out like it was a playoff game. We came out like it was an exhibition."

-"I'm the head coach. I didn't have them ready to play."

-On the blowout Ls: "I thought we were beyond that." pic.twitter.com/FjlibUHeAH

— Anthony Slater (@anthonyVslater) April 28, 2021