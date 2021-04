NBA, Obi Toppin: “Sto imparando tanto da Randle”

Obi Toppin, rookie dei New York Knicks, sta disputando una buona stagione. Anche se non ha ancora trovato grande spazio sul parquet, il suo contributo è importante per i Knicks. In 50 partite disputate sta viaggiando con una media di 3.9 punti, 2.3 rimbalzi e 0.5 assist, in 11.1 minuti a partita. L’ala ha voluto ringraziare sia il coaching staff e i suoi compagni, poiché grazie a loro continua a migliorare il suo gioco. Queste le sue parole rilasciate a New York Post:

“Mi sento benissimo. Sono felicissimo, ho una grande squadra alle spalle. Tutti si fidano di me e mi spingono a migliorarmi ogni giorno. Senza di loro non riuscirei a giocare come faccio ogni partita. Questa squadra è come una grande famiglia, siamo tutti e uniti e giochiamo l’uno per l’altro.”

Obi Toppin ha voluto spendere due parole anche per la stella dei New York Knicks, Julius Randle:

“Ogni giorno Julius lavora duramente. Non ho mai visto uno allenarsi così. Sto imparando tanto da lui. Avere la possibilità di giocare con uno come lui è fantastico. È un grande giocatore e un grande uomo.”

Attualmente, i Knicks, sorpresa di questa stagione NBA, sono quarti nella Eastern Conference, con il record di 34-27. Nella prossima partita dovranno superare un importante test poiché sfideranno i Phoenix Suns, secondi nella Western Conference.

