NBA, Brad Stevens ha rifiutato un’offerta “monstre” dagli Indiana Hoosiers

Le voci di un possibile addio alla panchina dei Boston Celtics da parte di Brad Stevens sembrano affievolirsi ogni giorno di più. E la notizie delle ultime ore confermano quanto appena detto. Secondo quanto riporta ESPN, infatti, Stevens avrebbe ufficialmente rifiutato un’offerta da 70 milioni di dollari presentata dagli Indiana Hoosiers. Adrian Wojnarowski ha commentato in questa maniera la situazione:

“Stevens si è sentito costretto a dire pubblicamente che non era interessato ad allenatore ad Indiana. Mi è stato detto che Indiana era pronta a offrirgli sette anni per 70 milioni di dollari complessivi. Ma Brad non ha preso in considerazione l’offerta. Lasciare i Boston Celtics per un lavoro al college per lui non ha senso. In ogni caso, ora sappiamo il valore di mercato di Stevens.”