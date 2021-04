NBA, Ben Simmons: “Embiid è l’MVP, non c’è dubbio”

La superstar dei Philadelphia 76ers Joel Embiid è al massimo della sua forma, e potrebbe ancora migliorare. Si è presentato alla sfida della nottata contro i Los Angeles Clippers con medie da 29.8 punti e 11 rimbalzi.

Nella partita contro i losangelini Embiid ha messo a segno 36 punti – 10-20 al tiro, 16-18 dalla lunetta – e 14 rimbalzi. La vittoria per 106-103 ha permesso ai suoi Sixers di mantenere il primo posto a Est. I compagni non sembrano avere dubbi su di lui, e in particolare Ben Simmons è stato intercettato dai media poco dopo la partita per parlare del giocatore in maglia #21.

“Non credo che esistano squadre che abbiano realmente capito come difendere su di lui. È chiaramente l’MVP di questa stagione. È stato così dominante e solido per tutto l’anno, e ha saltato pochissime partite, il che è stato un bene per noi. Non vedo come qualcuno possa fermarlo.”

Considerando che nelle ultime quattro partite, Embiid ha mantenuto 34.5 punti di media e 11 rimbalzi, con un’efficienza letale, confermandosi tra i primi tre candidati a vincere il premio di MVP stagionale.

