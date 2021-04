NBA, Kyle Kuzma: “Drummond non è mai stato allenato seriamente nella sua carriera”

Il nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers Andre Drummond è stato finora altalenante nelle prestazioni con la franchigia californiana. Il suo compagno di squadra Kyle Kuzma si è così espresso a tal riguardo:

“Queste difficoltà sono normali. Voglio dire, Roma non è stata costruita in un giorno. Questo è un grande passo in avanti per lui. Non è mai stato realmente allenato durante la sua carriera. Giocare a Detroit, poi a Cleveland e poi arrivare nel team campione in carica non è da poco.”