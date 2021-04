Chris Paul continua a scalare la classifica all-time per palle rubate: a 24 ore da quando aveva scavalcato Scottie Pippen, nella vittoria di stanotte contro Miami il numero 3 dei Suns supera anche Maurice Cheeks. Ora Chris Paul è al quinto posto con 2.311 palle rubate in 16 stagioni NBA.

And he does it again folks!@CP3 moves into 5th on the @NBA’s all-time steals leaderboard!

Keep climbing CP! pic.twitter.com/sKa6Fis4Aw

— Phoenix Suns (@Suns) April 14, 2021