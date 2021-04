NBA, Donovan Mitchell commenta il suo season high da 42 punti

Il trash talking non è una novità all’interno dei campi della NBA, ma quello che è accaduto tra i Sacramento Kings e gli Utah Jazz, non ha fatto altro che infervorare Donovan Mitchell, il quale ha messo a referto ben 42 punti, suo massimo stagionale.

Durante l’incontro, qualcuno dei Kings ha rivolto parole al veleno verso Joe Ingles, il quale non le ha mandate a dire ed ha risposto prontamente. Mitchell ha ascoltato l’accaduto e ha sfruttato l’indignazione del compagno come benzina per sé stesso.

“Ho sentito che qualcuno aveva rivolto brutte parole a Joe, e sarò onesto, l’ho sentito rispondere in un modo che non sentivo da un bel po’. Mi ha infervorato, e quando Joe si arrabbia, mi arrabbio anch’io, hanno tirato fuori un’altra parte di me” “La cosa migliore che sia successa, è che stavamo cercando un modo per vincere. Avevo tirato male fino a quel momento, avevamo fatto diversi errori in difesa, e anche in attacco. La squadra che vogliamo essere a luglio dovrebbe vincere anche partite come questa, perciò siamo riusciti a ribaltare la situazione.”

Donovan Mitchell ha registrato la sua diciottesima prestazione da almeno trenta punti in questa stagione, nonostante il pessimo inizio di partita. Spida ha segnato 41, 37 e 42 punti nelle scorse tre partite, numeri che non si vedevano dai tempi di Karl Malone. I Jazz hanno vinto la partita per 128-112 portando la striscia di vittorie in casa, a 24 partite.

