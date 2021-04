Gregg Popovich: “Nikola Jokic è uno dei migliori passatori NBA”

I Denver Nuggets ora fanno paura e Nikola Jokic sta giocando da MVP. Potremmo riassumere in questo modo la secondo parte di regular season dei Nuggets. Dopo la grande scalata della scorsa stagione nella Western Conference – conclusasi con la sconfitta in cinque gare alle Conference Finals contro i Los Angeles Lakers – la squadra di Mike Malone vuole puntare nuovamente in alto. Grazie anche ai rinforzi arrivati durante la trade deadline – Aaron Gordon su tutti – i Nuggets possono essere considerati una squadra contender. Dopo la vittoria di ieri notte contro i San Antonio Spurs, la compagine del Colorado è arrivata all’ottava vittoria consecutiva.

Gregg Popovich, durante l’intervista post-partita, ha voluto spendere parole al miele per Nikola Jokic, autore di 26 punti, 13 rimbalzi e 14 assist, definendolo “uno dei migliori passatori della NBA”. Queste le sue parole:

“Grazie a lui i Denver Nuggets sono una delle migliori squadre della NBA. Nikola Jokic è uno dei migliori passatori della NBA, certamente il miglior centro passatore. Riesce sempre a trovare un suo compagno libero. È veramente forte.”

Oltre a Popovich, anche DeMar DeRozan ha voluto lodare il numero #15 dei Nuggets:

“Jokic è veramente incredibile, è un giocatore straordinario. È dotato di un QI cestistico altissimo. Non si può non amare il suo stile di gioco. Fa sembrare tutto semplice. Giocare contro di lui è sempre difficile.”

Nella prossima partita, i Denver Nuggets affronteranno i Boston Celtics.

Leggi anche:

NBA, Sue Bird e l’aneddoto del bicchiere di vino con Kobe Bryant

NBA, Bradley Beal spiega l’occhiolino a Draymond Green dopo la vittoria su Golden State

Jake Paul e l’NFT del KO di Nate Robinson a 10 milioni di dollari