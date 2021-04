NBA, Nash e Griffin in coro su Durant: “È facile giocare con lui”

I Brooklyn Nets stanno continuando la loro cavalcata nella Eastern Conference. La vittima di questa notte è stata i New Orleans Pelicans, sconfitti anche grazie al ritorno in campo di Kevin Durant. La stella non giocava da due mesi, e ha condiviso il campo per la prima volta con i due nuovi arrivati in casa Nets: LaMarcus Aldridge e Blake Griffin. Proprio quest’ultimo ha commentato la partita e ha spiegato com’è dividere il campo con KD:

“[La prestazione di Durant] dopo essere stato fermo per due mesi è stata pazzesca, sembrava a suo agio. Per quanto riguarda giocare con lui, giocatori del genere, come alcuni ragazzi che abbiamo, rendono semplicemente il gioco più facile, quindi per me si tratta solo di entrare in ritmo e di essere sfruttato.”

Anche Steve Nash, coach dei Brooklyn Nets, è dello stesso avviso di Blake Griffin. Il giovane allenatore ha poi parlato anche della scelta di far uscire Durant dalla panchina, visto che è solo la seconda volta che accade nella sua carriera:

“Non è difficile giocare a basket con Kevin Durant, quindi penso che possa migliorare i ragazzi. Richiede molte attenzioni e crea molto spazio libero in campo. E’ un realizzatore, ma crea molto per i suoi compagni sia attraverso i passaggi sia con la sua sola presenza. Penso che tutti siano emozionati di vederlo. Tutti sanno quanto è importante nella nostra squadra ed è uno dei giocatori più grandi di sempre. Quindi credo che per i nostri ragazzi vederlo finalmente in campo sia stato emozionante e credo gli abbia dato una spinta in più. Abbiamo avuto molti ragazzi che facevano dentro e fuori quest’anno, quindi è bello vederlo di nuovo. E’ stata un’assenza lunga che nessuno aveva previsto, anche quando si era fatto male, quindi siamo entusiasti che stia bene, abbia giocato bene e sia tornato. Vederlo sorridere per me è stato importante. Sono solo entusiasta per lui. Ama il gioco più di ogni altra cosa e necessita di stare in campo a giocare.”

