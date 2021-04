Mercato NBA, i Toronto Raptors firmano Freddie Gillespie

Freddie Gillespie, dopo aver terminato l’esperienza in G League con i Memphis Hustle, sarebbe sul punto di firmare un contratto decadale con i Toronto Raptors, come annunciato da Shams Charania, giornalista di The Athletic.

The Toronto Raptors plan to sign forward Freddie Gillespie of G League Memphis to a 10-day contract, sources tell me and @BlakeMurphyODC. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 7, 2021



Gillespie, ventitreenne uscito da Baylor, non è stato selezionato da alcuna franchigia lo scorso novembre, in sede di Draft NBA. Costretto ad una candidatura al Draft della lega di sviluppo, l’ala forte è stata selezionata appunto dagli Hustle, con i quali ha giocato un’ottima stagione (10.5 punti, 10.3 rimbalzi e 2.3 stoppate di media a partita), meritandosi una chiamata in NBA.

Il predetto contratto da dieci giorni, oltre ad offrire una significativa opportunità al ragazzo, agirà da paracadute burocratico per gli stessi Raptors. La franchigia canadese, infatti, conta solamente tredici giocatori provvisti di contratti standard e necessita di ufficializzarne un quattordicesimo entro giovedì. L’annuncio ufficiale dell’acquisizione di Gillespie sarà quindi finalizzato al massimo nelle prossime ventiquattro ore.

