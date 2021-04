NBA, Mavericks: Porzingis out contro i Jazz per un problema al polso

Kristaps Porzingis non scenderà in campo contro gli Utah Jazz nella notte NBA. La notizia è arrivata nel corso del prepartita direttamente da coach Rick Carlisle, che ha parlato di distorsione al polso destro. Al momento non si ha una data per il ritorno in campo del lettone e l’allenatore dei Mavericks non è apparso particolarmente ottimista ai reporter che hanno partecipato al punto stampa.

La speranza è che non si tratti di qualcosa di serio e tale da pregiudicare il finale di stagione e soprattutto la campagna Playoff di Porzingis e Dallas. Già nella passata stagione, l’ex Knicks aveva avuto solo un assaggio dei Playoff nella bolla di Orlando nella serie di primo turno poi persa in sei gare contro i Los Angeles Clippers.

Il problema al polso destro, stando a quanto riferito dal coach, si trascinava per Porzingis da diverse settimane, probabilmente già dal mese di gennaio.

