NBA, annunciati giocatori e allenatori del mese

Nella notte italiana la NBA ha annunciato il miglior giocatore, allenatore e rookie di ogni Conference per il mese di marzo. Sono diverse le conferme rispetto agli scorsi vincitori, ma non mancano anche le novità.

NBA West and East Players of Month for March: Denver’s Nikola Jokic and Brooklyn’s James Harden. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 1, 2021

Nella Eastern Conference James Harden vince per la seconda volta consecutiva il premio di Giocatore del mese. In questo marzo la stella dei Nets ha sfiorato la tripla doppia di media: i suoi numeri recitano 27.9 punti, 11.5 assist e 9.8 rimbalzi a partita. Per la Western Conference sorride invece Nikola Jokic, che nell’ultimo mese sta continuando a impressionare con i suoi Denver Nuggets. Specie dopo l’infortunio di Embiid, Jokic è il favorito per la vittoria del premio di MVP, dove probabilmente dovrà battere proprio la concorrenza del del barba dei Nets nell’ultimo mese e mezzo di regular season.

NBA Coaches of Month for March: Suns head coach Monty Williams and Hawks interim head coach Nate McMillan. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 1, 2021

Tra gli Allenatori del mese si vedono invece le prime novità. Per Monty Williams, head coach dei Phoenix Suns, è il secondo riconoscimento di questo tipo in carriera, dopo aver già ricevuto questo premio quando sedeva sulla panchina degli allora New Orleans Hornets nel 2010-11. Sotto la guida di Williams i Suns, con un record di 33-14, occupano il secondo posto della Conference. A Est vince il premio di allenatore di marzo Nate McMillan. Dopo il licenziamento di Pierce e la nomina ad interim di McMillan gli Hawks sono rinati, e l’ex allenatore di Indiana dovrebbe essere confermato.

NBA Rookies of the Month for March: Timberwolves guard Anthony Edwards and Hornets guard LaMelo Ball. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 1, 2021

Per la terza volta consecutiva LaMelo Ball, nonostante l’infortunio che lo tiene fuori dal 20 marzo, vince il premio di Rookie del mese della Eastern Conference. Premiato per l’Ovest la prima scelta assoluta dello scorso Draft, Anthony Edwards, che nell’ultimo mese ha viaggiato a 24.2 punti e 5.5 rimbalzi di media a partita.

