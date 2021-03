NBA, Russell Westbrook: “Non ho bisogno di un anello per essere un campione”

Nonostante un record non di certo esaltante ed un inizio stagione con più bassi che alti, Russell Westbrook sta vivendo un periodo di ritrovata freschezza: nelle ultime venti partite l’ex MVP sta viaggiando con medie di 24.6 punti, 11.7 rimbalzi e 11.1 assist, inclusa una tripla doppia senza precedenti. Gli ultimi impressionanti numeri non hanno però convinto tutti.

Utmost respect to Russell Westbrook, but last night’s numbers mean absolutely nothing to me. pic.twitter.com/FRaanNyHpn — Stephen A Smith (@stephenasmith) March 30, 2021

Stephen A. Smith, analista per ESPN, ha recentemente criticato Westbrook, sminuendo il valore delle sue prestazioni in considerazione di un anello mai raggiunto. Critiche che il #4 ha subito spedito al mittente:

“Sono felice. Il mio anello l’ho vinto quando sono entrato in NBA. Sono cresciuto in strada. Sono un campione, senza bisogno che lo sia in NBA […] Conosco tanti campioni NBA che conducono una vita miserabile e che non fanno nulla per la loro comunità. Per me, il mio lascito non si basa su quello che faccio sul parquet”

Difficile pensare che il 32enne ora in forza agli Washington Wizards possa permettersi un altro giro alle NBA Finals dopo l’esperienza in maglia Thunder del 2012. I capitolini occupano ora la dodicesima posizione nella Eastern Conference, con un record che legge 17 vittorie e 29 sconfitte dopo l’ultima subita nella notte di ieri ai danni degli Charlotte Hornets. Ma a quanto pare, questo non è affatto un problema.

“Ciò che lascerò è quello che faccio fuori dal campo. Le persone che riesco a influenzare ed ispirare con le mie azioni. E’ questo che mi permette di continuare a lavorare sodo”

