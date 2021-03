NBA, Jusuf Nurkic torna in quintetto base contro gli Orlando Magic

Jusuf Nurkic torna a disposizione dei Portland Trail Blazers e partirà subito titolare nella sfida contro gli Orlando Magic in programma nella notte italiana. Con lui in quintetto anche il nuovo arrivato Norman Powell, passato a Portland via trade da Toronto nella giornata di ieri. Out Lillard.

Lo scrive Brooke Olzendam, reporter dei Blazers.

Per Coach Stotts, Jusuf Nurkic and Norman Powell will start for the Trail Blazers tonight against Orlando. — Brooke Olzendam (@brookeolzendam) March 26, 2021

Nurkic, lontano dai campi da ormai dieci settimane, ha saltato gran parte delle partite disputate sin qui costretto ai box da due diversi infortuni, il primo al polso destro e il più recente al polpaccio destro. Nelle 12 partite giocate prima dello stop, Nurkic era sempre partito nei primi cinque.

