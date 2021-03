NBA, Damian Lillard out contro gli Orlando Magic

Dopo la vittoria per 125 a 122 ai danni dei Miami Heat, i Portland Trail Blazers scenderanno in campo stanotte orfani del loro gioiello. Damian Lillard non prenderà parte al back-to-back, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi. Infatti, il numero 0 ha recentemente combattuto contro un ginocchio dolorante e altri piccoli infortuni e contro gli Orlando Magic osserverà un semplice turno di riposo.

Turno di riposo, per cui il classe ’90 deve ringraziare anche il roster degli avversari. La squadra di coach Clifford è letteralmente decimata e si presenterà all’Amway Center con soli otto giocatori disponibili. Di fatto, con alcuni infortuni, con le partenze di Vucevic, Gordon e Fournier e gli ultimi acquisti non ancora pronti per giocare, la rosa rimane con pochissimi pezzi. E il miglior marcatore è Dwanye Bacon, che ha una media di 9.9 punti. Dunque, i Blazers hanno programmato di sbarazzarsi dei Magic senza troppi sforzi.

Damian Lillard, in questa stagione, ha disputato 43 partite e al momento viaggia a una media di 30.0 punti, 4.3 rimbalzi e 7.7 assist.

Leggi anche:

Tutte le notizie di mercato

NBA, career-high per Nico Mannion: Felice che il coach abbia creduto in me

NBA, Danny Ainge: La trade di Fournier ci darà la scossa