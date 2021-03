Mercato NBA, Knicks: Vincent Poirier verso il taglio

I New York Knicks non sembrano intenzionati a tenere a roster Vincent Poirier dopo la deadline. Per il francese, arrivato via trade a tre Phila-New York-OKC si profila il taglio. Lo conferma Adrian Wojnarowski di ESPN.

The Knicks are planning to waive 7-footer Vincent Poirier, who arrived from Sixers in the three-team deal with Oklahoma City, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021