NBA, sconfitta Brooklyn Nets, il commento di Steve Nash

Nella notte NBA è arrivata una dura sconfitta per i Brooklyn Nets, fermati nella loro corsa dai leader della Western Conference, gli Utah Jazz. La squadra di coach Steve Nash ha dovuto fare i conti con delle assenze pesanti, che ne hanno limitato la competitività. Mancavano all’appello tutti i Big Three più il nuovo arrivato Blake Griffin. Con un roster ridotto all’osso, la franchigia newyorchese non ha potuto fare nulla contro degli straripanti Utah Jazz, ma Steve Nash sembra tutt’altro che preoccupato:

“Non prendiamo niente da questa partita. Mancavano i nostri tre migliori giocatori, mancava anche Blake [Griffin,ndr]. La partita ci è sfuggita di mano presto, quindi siamo riusciti a far riposare alcuni nostri giocatori di rotazione. Quindi non prendo niente da questa partita, tranne l’opportunità per i ragazzi più giovani di giocare e di migliorare, di farsi vedere. Ora ci muoveremo verso Detroit e speriamo di ritrovare qualche giocatore.”

La partita tra le due contender non ha avuto veramente nulla da dire. Le assenze di Kyrie Irving (motivi personali), James Harden (problema al collo) e Kevin Durant (infortunio al bicipite femorale) sono state troppo pesanti. Comunque, fortunatamente per i Nets e per Steve Nash, Harden potrebbe tornare già contro i Detroit Pistons, mentre l’assenza di Kyrie Irving non dovrebbe durare ancora a lungo. Per Durant bisognerà aspettare almeno un’altra settimana.

Per ovviare alle pesanti assenze, coach Nash ha lanciato in campo alcuni giovani, tra cui Alize Johnson, top scorer dei Brooklyn Nets con 23 punti. Ecco le parole del giovane:

“Volevo provare a tutti quanti di appartenere al mondo NBA. Ho lavorato molto duramente e continuerò a farlo e cercherò di diventare il miglior giocatore possibile. [Harden e Nash mi hanno detto] va in campo, gioca e divertiti. Sentirmelo dire da questi due uomini mi ha dato la sicurezza per poter scendere in campo e giocare.”

