NBA, i Toronto Raptors scrivono un record della franchigia con 24 triple

Nella vittoria di stanotte contro i Denver Nuggets, i Raptors hanno registrato una performance da record per quanto riguarda i tiri da dietro l’arco. L’ottima prestazione dei ragazzi di Nick Nurse è passata abbastanza in sordina a causa delle dichiarazioni di Kyle Lowry, sempre più lontano dalla squadra canadese. La franchigia di Toronto ha vinto lo scontro con Denver per 135-111 mettendo a segno ben 24 triple (su 48 tentativi, 50% di realizzazione), e segnando appunto, un record.

I Raptors sono così riusciti ad uscire da una striscia negativa di 9 ko di fila, permettendo a Kyle Lowry, schierato titolare e fortemente al centro delle voci di mercato NBA dopo 9 anni in canotta bianco-rossa, di arrivare alla trade deadline con una vittoria in cui ha segnato un plus/minus di +42, migliore prestazione in carriera.

Il resto del merito va ovviamente diviso anche ai restanti membri del quintetto titolare, con OG Anunoby, Norman Powell, Pascal Siakam, Fred VanVleet che sono risultati fondamentali nella vittoria.

