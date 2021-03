Mercato NBA, Toronto spedisce Matt Thomas agli Utah Jazz

Dopo aver scambiato Norman Powell ed essere in procinto di lasciar andare anche Kyle Lowry, i Toronto Raptors si sono mossi in misura minore chiudendo una trade con gli Utah Jazz. I canadesi hanno spedito a Salt Lake City Matt Thomas in cambio di una scelta futura al Draft del secondo giro. La mossa può anche essere letta per questioni di spazio in roster: Toronto è pronta a scambiare Lowry in cambio di più giocatori che verrebbero così facilmente accolti dalla compagine allenata da coach Nurse.

A riportare la notizia, ovviamente, il solito Adrian Wojnaroski di ESPN.

Toronto is trading guard Matt Thomas to the Utah Jazz for a future second-round pick, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

