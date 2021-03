Mercato NBA, Philadelphia-OKC-New York chiudono una trade a 3 squadre

Anche i Philadelphia 76ers battono un colpo durante l’attuale mercato NBA. La franchigia della Pennsylvania ha chiuso con gli Oklahoma City Thunder per l’arrivo di George Hill. Il front office della città dell’amore fraterno ha convinto OKC dopo aver offerto un pacchetto formato da Tony Bradley, Terrance Ferguson e due future scelte del secondo giro (2025 e 2026). Nella trade c’è anche il coinvolgimento di New York che spedisce Austin Rivers ai Thunder, con Terrance Ferguson che viene immediatamente spedito da Sam Presti verso la città della Grande Mela. Iggy Brazdeikis passa invece da New York a Philadelphia

Philadelphia is acquiring OKC's George Hill for Tony Bradley, Terrance Fergusson and two future second-round picks, sources tell ESPN. Austin Rivers goes to OKC as part of a three-way deal.

